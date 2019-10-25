Андрейченко провел краткие переговоры с Алиевым на полях саммита Движения неприсоединения в Баку

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на полях XVIII саммита Движения неприсоединения, который проходит в Баку, провел краткие переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Спикер отметил масштаб и высокий уровень организации саммита и пожелал успешного проведения мероприятия. "Владимир Андрейченко передал главе Азербайджана привет от Президента Александра Лукашенко. В свою очередь Ильхам Алиев сказал, что ждет с визитом в Азербайджан белорусского лидера", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, перед началом саммита председатель Палаты представителей провел краткие встречи c первым заместителем председателя правительства - министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем, Президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом, вице-президентом, председателем верхней палаты парламента Индии Венкаей Найду. "Во время бесед участники выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений и заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества", - проинформировали в пресс-службе.

XVIII саммит глав государств и правительств стран - членов Движения неприсоединения проходит в Баку 25-26 октября.

Международная организация Движение неприсоединения, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках, была создана в 1961 году. Беларусь является членом организации с 1998 года и активно участвует во всех ее мероприятиях. Приоритетами страны в Движении неприсоединения являются противодействие торговле людьми, недопущение политизации прав человека, применения односторонних принудительных мер (санкций), учет интересов стран со средним доходом в процессе устойчивого развития, недопущение разработки новых видов оружия массового уничтожения, активизация деятельности Генеральной Ассамблеи и секретариата ООН и др.-0-

Фото посольства Беларуси в Азербайджане