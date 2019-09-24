Андрейченко: с прекращением ДРСМД мир подошел к очень опасной черте

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С прекращением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности мир подошел к очень опасной черте. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство" в Нур-Султане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Владимир Андрейченко выразил обеспокоенность тем, что "на первый план вновь выходят политика устрашения, национальный эгоизм, пренебрежение интересами целых стран и народов во имя сохранения доминирующего положения отдельных государств".

Беларусь отмечает важность инициативы интеграции интеграций для разрядки напряженности в мире Владимир Андрейченко принимает участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане. На полях форума белорусский спикер провел переговоры с казахским коллегой.

"Что самое удивительное, это происходит практически в канун 75-летия окончания самой разрушительной войны в истории человечества. Вся современная система международной безопасности была построена на уроках этой трагедии. И если система перестала работать - это очень тревожный сигнал для всего мирового сообщества", - сказал спикер.

"Разумеется, разорвать порочный круг взаимных обвинений очень сложно. Для этого необходима жесткая политическая воля ведущих мировых игроков, - продолжил он. - Но другой альтернативы нет. Думать, что какая-то страна, пусть даже очень сильная, способна сегодня выжить в одиночку, а остальные государства просто должны присоединиться к одному из существующих центров силы, - глубокое заблуждение".

Беларусь постоянно принимает участие в совещании, поскольку твердо уверена, что мировое сообщество должно сосредоточить свое внимание на вопросах, имеющих четкую объединительную составляющую. "Особая ценность такого формата общения в том, что парламентская дипломатия позволяет гражданам наших стран не оставаться в стороне от обсуждения проблем, глубоко затрагивающих их жизненные интересы", - отметил Владимир Андрейченко.

Важной платформой для открытой дискуссии о настоящем и будущем европейской безопасности становится форум Минского диалога. В начале октября он пройдет под девизом "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

"Каждое из таких мероприятий мы рассматриваем как очередное звено в цепи взаимосвязанных шагов, подчиненных общей цели - построению нового, более совершенного мироустройства", - сказал председатель Палаты представителей.

Как сообщалось, Владимир Андрейченко 23-24 сентября принимает участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии, которое проходит в Нур-Султане по теме "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство". На полях форума он провел рабочую встречу с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, на которой обсуждены актуальные вопросы деятельности организации.

Кроме того, Владимир Андрейченко встретился с председателем Национального совета Словакии Андреем Данко. "Отмечено, что белорусско-словацкие парламентские отношения развиваются в конструктивном русле. Была также подчеркнута необходимость укрепления взаимодействия на международных площадках и активизация деятельности созданных в парламентах двух стран групп дружбы по реализации ранее намеченных планов", - проинформировали в пресс-службе.

Накануне, 23 сентября, состоялась встреча Владимира Андрейченко с председателем парламента Молдовы Зинаидой Гречаный. "Она отметила, что у двух стран и парламентариев есть много тем для обсуждения. Во многом это заслуга президентов. В свою очередь парламентам надо более активно задействовать для этой цели свой потенциал. Важную роль в этом должны сыграть группы дружбы, действующие в законодательных органах обеих стран", - рассказали в пресс-службе.

Активное взаимодействие должно продолжиться и на уровне руководства парламентов. В связи с этим Зинаида Гречаный пригласила председателя Палаты представителей посетить Молдову с официальным визитом. Владимир Андрейченко поблагодарил за приглашение и подтвердил аналогичное приглашение, направленное ранее в адрес спикера парламента Молдовы, а также высказал слова благодарности за активную поддержку и взаимодействие в международных парламентских организациях.

На встрече обсуждены вопросы содействия развитию торгово-экономических отношений, межрегионального сотрудничества и побратимских связей, более активного участия деловых кругов и представителей диаспор в двусторонних отношениях.

В этот же день состоялись рабочие встречи Владимира Андрейченко с председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, вице-спикером Палаты депутатов парламента Чехии, председателем Государственной думы России, на которых обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего межпарламентского сотрудничества.-0-