Андрейченко: с прекращением ДРСМД мир подошел к очень опасной черте

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 24 сентября 2019
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:56 В Витебской области завершается модернизация трех льнозоаводов Регионы
15:48 Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на границе Пакистана и Индии, есть погибшие В мире
15:47 Погода в ближайшее время будет способствовать уборке сахарной свеклы - Белгидромет Общество
15:44 Румас: транзитный потенциал Беларуси используется не в полной мере Экономика
15:34 Пуск Белорусской АЭС выходит на финишную прямую - Румас Экономика
15:28 Андрейченко: инициатива Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса получает все большую поддержку Политика
15:18 В Кричевском районе мужчина попал под культиватор и погиб Происшествия
15:17 Умер один из создателей "Симпсонов" и мультсериала "Рик и Морти" Калейдоскоп
15:16 Андрейченко: с прекращением ДРСМД мир подошел к очень опасной черте Политика
15:13 Для лечения пациентов с мерцательной аритмией во 2-й больнице Минска планируют применять криоабляцию Общество
15:05 Стройотрасль Беларуси работает над внедрением инноваций - Кухарев Экономика
14:57 Под Гродно мужчина избил сожителя своей матери Происшествия
14:54 ФОТОФАКТ: Пожары окрасили небо Индонезии в кроваво-красный цвет В мире
14:54 Валовой сбор зерна в Витебской области вырос на 30% Регионы
14:50 Вокруг планеты: Первый фестиваль близнецов прошел в Греции Калейдоскоп
14:37 Для эксплуатации дорог зимой заготовлено уже 80% противогололедных материалов Общество
14:30 Король Испании подписал указ о роспуске парламента и назначил новые выборы В мире
14:07 Автослесарь из Борисова рассылал в чатах порнографию Происшествия
14:02 В прививочной кампании в Витебской области задействуют более 230 выездных медбригад Регионы
14:00 Британский суд признал неправомерным решение Джонсона приостановить работу парламента В мире
13:52 Шерстнев рассказал, какие объекты появятся к "Дажынкам" в Витебске Регионы
13:48 В Беларуси в 2020 году увеличится объем строительства жилья для многодетных семей Экономика
13:47 Юрий Пунтус стал главным тренером жодинского "Торпедо-БелАЗа" Спорт
13:44 Белорусский рубль на торгах 24 сентября ослаб к трем основным валютам Экономика
13:40 Беларусь отмечает важность инициативы интеграции интеграций для разрядки напряженности в мире Политика
13:38 Центр помощи тяжелым пациентам после ДТП откроется под Минском Регионы
13:20 Ольга Говорцова завершила выступление в одиночном разряде турнира в Ташкенте на стадии 1/16 финала Спорт
13:20 Реконструкция трассы М7 начнется в следующем году Общество
13:19 Двух браконьеров с 14 кг рыбы задержали на Днепре у границы с Россией Происшествия
13:16 В Беларуси будут строить больше домов с электроотоплением Экономика
Все новости
Все новости
Политика
24 сентября 2019, 15:16

Андрейченко: с прекращением ДРСМД мир подошел к очень опасной черте

Владимир Андрейченко. Фото из архива
Владимир Андрейченко. Фото из архива

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С прекращением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности мир подошел к очень опасной черте. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство" в Нур-Султане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Владимир Андрейченко выразил обеспокоенность тем, что "на первый план вновь выходят политика устрашения, национальный эгоизм, пренебрежение интересами целых стран и народов во имя сохранения доминирующего положения отдельных государств".

Беларусь отмечает важность инициативы интеграции интеграций для разрядки напряженности в миреБеларусь отмечает важность инициативы интеграции интеграций для разрядки напряженности в мире
Владимир Андрейченко принимает участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане. На полях форума белорусский спикер провел переговоры с казахским коллегой.

"Что самое удивительное, это происходит практически в канун 75-летия окончания самой разрушительной войны в истории человечества. Вся современная система международной безопасности была построена на уроках этой трагедии. И если система перестала работать - это очень тревожный сигнал для всего мирового сообщества", - сказал спикер.

"Разумеется, разорвать порочный круг взаимных обвинений очень сложно. Для этого необходима жесткая политическая воля ведущих мировых игроков, - продолжил он. - Но другой альтернативы нет. Думать, что какая-то страна, пусть даже очень сильная, способна сегодня выжить в одиночку, а остальные государства просто должны присоединиться к одному из существующих центров силы, - глубокое заблуждение".

Беларусь постоянно принимает участие в совещании, поскольку твердо уверена, что мировое сообщество должно сосредоточить свое внимание на вопросах, имеющих четкую объединительную составляющую. "Особая ценность такого формата общения в том, что парламентская дипломатия позволяет гражданам наших стран не оставаться в стороне от обсуждения проблем, глубоко затрагивающих их жизненные интересы", - отметил Владимир Андрейченко.

Важной платформой для открытой дискуссии о настоящем и будущем европейской безопасности становится форум Минского диалога. В начале октября он пройдет под девизом "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

"Каждое из таких мероприятий мы рассматриваем как очередное звено в цепи взаимосвязанных шагов, подчиненных общей цели - построению нового, более совершенного мироустройства", - сказал председатель Палаты представителей.

Как сообщалось, Владимир Андрейченко 23-24 сентября принимает участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии, которое проходит в Нур-Султане по теме "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство". На полях форума он провел рабочую встречу с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, на которой обсуждены актуальные вопросы деятельности организации.

Кроме того, Владимир Андрейченко встретился с председателем Национального совета Словакии Андреем Данко. "Отмечено, что белорусско-словацкие парламентские отношения развиваются в конструктивном русле. Была также подчеркнута необходимость укрепления взаимодействия на международных площадках и активизация деятельности созданных в парламентах двух стран групп дружбы по реализации ранее намеченных планов", - проинформировали в пресс-службе.

Накануне, 23 сентября, состоялась встреча Владимира Андрейченко с председателем парламента Молдовы Зинаидой Гречаный. "Она отметила, что у двух стран и парламентариев есть много тем для обсуждения. Во многом это заслуга президентов. В свою очередь парламентам надо более активно задействовать для этой цели свой потенциал. Важную роль в этом должны сыграть группы дружбы, действующие в законодательных органах обеих стран", - рассказали в пресс-службе.

Активное взаимодействие должно продолжиться и на уровне руководства парламентов. В связи с этим Зинаида Гречаный пригласила председателя Палаты представителей посетить Молдову с официальным визитом. Владимир Андрейченко поблагодарил за приглашение и подтвердил аналогичное приглашение, направленное ранее в адрес спикера парламента Молдовы, а также высказал слова благодарности за активную поддержку и взаимодействие в международных парламентских организациях.

На встрече обсуждены вопросы содействия развитию торгово-экономических отношений, межрегионального сотрудничества и побратимских связей, более активного участия деловых кругов и представителей диаспор в двусторонних отношениях.

В этот же день состоялись рабочие встречи Владимира Андрейченко с председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, вице-спикером Палаты депутатов парламента Чехии, председателем Государственной думы России, на которых обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего межпарламентского сотрудничества.-0-

Теги
Андрейченко Палата представителей совещание
Новости рубрики Политика
Владимир Андрейченко. Фото из архива Андрейченко: инициатива Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса получает все большую поддержку
Владимир Андрейченко. Фото из архива Беларусь отмечает важность инициативы интеграции интеграций для разрядки напряженности в мире
Фото из архива Инфоцентр ЦИК откроется 17 ноября в малом зале Дворца Республики в Минске
Лидия Ермошина. Фото из архива ЦИК получил от ПАСЕ предварительный сигнал о приезде миссии краткосрочных наблюдателей
Фото из архива МИД обеспокоен действиями израильской стороны в связи с участившимися отказами белорусам во въезде
Фото из архива МИД ответил на вопросы, как белорусы будут получать "шенген" после подписания соглашения с ЕС
Главное
Во время совещания Развитие торговли duty free обсудили на совещании у Президента Беларуси
Пуск Белорусской АЭС выходит на финишную прямую - Румас
Правительство нацелено на реальное выполнение дорожной карты повышения эффективности экономики - Турчин
Сохранить и преумножить: вложения в недвижимость стали выгоднее банковских депозитов
Топ-новости
Стройотрасль Беларуси работает над внедрением инноваций - Кухарев
Андрейченко: инициатива Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса получает все большую поддержку
Fitch подтвердило рейтинг Belarus Re на уровне "В" со стабильным прогнозом
В белорусских школах обеспечено одинаковое питание для всех детей
Беларусь заявила в ООН о намерении существенно сократить выбросы парниковых газов
Как прошел первый миффест "Шлях цмока" в Беларуси
Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 25 сентября
Для эксплуатации дорог зимой заготовлено уже 80% противогололедных материалов
Автодороги М1, М30 и М6 отремонтируют до конца года
Для лечения пациентов с мерцательной аритмией во 2-й больнице Минска планируют применять криоабляцию
МИД ответил на вопросы, как белорусы будут получать "шенген" после подписания соглашения с ЕС
Замужем за итальянцем, или Каковы особенности брачных договоров в Беларуси и Италии - отвечает адвокат
Юрий Пунтус стал главным тренером жодинского "Торпедо-БелАЗа"
Температурный минимум 1956 года побит в Минске
Утверждено соглашение о займе МБРР для финансирования модернизации системы образования в Беларуси
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.