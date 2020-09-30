Андрейченко: только путем взвешенных перемен и реформ можно обеспечить эффективное развитие Беларуси

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только путем взвешенных перемен и реформ можно обеспечить эффективное развитие Беларуси, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время заседания Совета Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Депутаты готовят к рассмотрению на осенней сессии парламента более 30 законопроектов В настоящее время в Палате представителей находится 43 законопроекта. Из них 33 включены в примерный график рассмотрения на сессии.

"Депутатский корпус должен использовать все правовые возможности для содействия выхода Беларуси из зоны общественно-политической и экономической нестабильности, противодействия в раскачивании ситуации в стране и расколу общества. Только сохранив мир и порядок, идя не революционным, а эволюционным путем, путем разумных, взвешенных перемен и реформ в рамках общенационального диалога можно обеспечить эффективное развитие Беларуси как независимого, суверенного государства. Прежде всего депутатам предстоит участвовать в работе по обновлению основного закона страны с привлечением самого широкого круга заинтересованных", - сказал Владимир Андрейченко.

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Андрейченко: проекты КоАП и ПИКоАП находятся в высокой степени готовности Все оставшиеся шероховатости надо отработать в самое ближайшее время, чтобы в ноябре мы их рассмотрели на заседании Палаты представителей", - сказал Владимир Андрейченко.