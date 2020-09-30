Андрейченко: только путем взвешенных перемен и реформ можно обеспечить эффективное развитие Беларуси

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только путем взвешенных перемен и реформ можно обеспечить эффективное развитие Беларуси, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время заседания Совета Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Депутатский корпус должен использовать все правовые возможности для содействия выхода Беларуси из зоны общественно-политической и экономической нестабильности, противодействия в раскачивании ситуации в стране и расколу общества. Только сохранив мир и порядок, идя не революционным, а эволюционным путем, путем разумных, взвешенных перемен и реформ в рамках общенационального диалога можно обеспечить эффективное развитие Беларуси как независимого, суверенного государства. Прежде всего депутатам предстоит участвовать в работе по обновлению основного закона страны с привлечением самого широкого круга заинтересованных", - сказал Владимир Андрейченко.
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