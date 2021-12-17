Анфимов: страны СНГ вместе смогут безболезненно преодолеть санкционное и внешнеполитическое давление

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны СНГ вместе смогут безболезненно преодолеть санкцонное и внешнеполитическое давление. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов перед началом встречи руководителей торгово-промышленных палат государств - участников Содружества, передает корреспондент БЕЛТА.

"У стран СНГ есть огромный потенциал, который на сегодняшний день не раскрыт. Если его активизировать, объединить наши усилия, то мы сможем относительно безболезненно преодолеть все барьеры, искусственные преграды, которые нам выстраивают в виде санкций и внешнеполитического давления, в том числе и на нашу страну", - сказал Леонид Анфимов.

По его словам, к решению проблем, стоящих перед экономикой суверенных государств, должны быть подключены все: и государственные органы, и общественные организации, к которым относятся торгово-промышленные палаты. "Торгово-промышленная палата объединяет по вертикали и горизонтали все слои бизнеса, начиная от мелкого до крупного, а также направления хозяйственно-экономической деятельности - промышленность, сельское хозяйство, финансы, услуги. Поэтому ТПП может нивелировать негативные последствия санкционного давления через активизацию взаимных связей между бизнес-структурами различных государств", - отметил он.

В рамках председательства Беларуси в Содружестве Независимых Государств в 2021 году, а также по случаю 30-летия СНГ Белорусская торгово-промышленная палата проводит сегодня ряд мероприятий. В частности, встречу руководителей торгово-промышленных палат государств - участников Содружества "30 лет для развития деловой среды: что сделано главное, магистральные направления развития торгово-промышленных палат", а также 13-е заседание Консультативного совета палат государств - членов Евразийского экономического союза, посвященное поддержке экспорта и продвижению товаров на рынки третьих стран. В ходе мероприятий будут обсуждаться опыт и результаты совместной работы торгово-промышленных палат государств СНГ, актуальные проблемы и планы взаимодействия на ближайшую перспективу, приоритетные направления развития сотрудничества.-0-