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01 декабря 2020, 14:13

Авдонин: новый пакет санкций по Беларуси усугубит кризис отношений с Западом

Алексей Авдонин. Фото из архива
Алексей Авдонин. Фото из архива

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый пакет санкций по Беларуси приведет к эскалации кризиса в отношениях с Западом. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин.

"Введение нового пакета санкций не будет способствовать развитию двусторонних или многосторонних отношений того же ЕС, США с Беларусью, а наоборот, будет приводить к эскалации кризиса. Но надо понимать, что белорусский народ свой выбор сделал. И попытки навязать волю белорусскому народу через такие санкции будут приводить только к еще большему отторжению восприятия стран Запада со стороны и самой Беларуси, и ее народа", - сказал Алексей Авдонин.

По его словам, по прошествии определенного времени странам Запада самим придется пытаться наладить и выстроить диалог с Беларусью. "Почему они будут это делать? Потому что у них есть очень сильное свое финансово-экономическое лобби. Это крупные компании, корпорации, которые, естественно, заинтересованы в том, чтобы работать на белорусском рынке, на рынке ЕАЭС. И санкции - это удар по интересам крупных европейских, американских компаний и банков. Поэтому, когда стороны или центры силы поддаются политическим авантюрам и интересам каких-то политических групп, они, как правило, действуют в ущерб своему национальному капиталу и своему населению, получающему рабочие места в этих компаниях. Поставки продукции будут уменьшаться, зарплаты будут снижаться, и они тем самым получат обратный эффект от введения таких санкций", - отметил аналитик.

Алексей Авдонин уверен: самой главной ответной санкцией Беларуси будет возможность наших предприятий и экономики оперативно перестроиться и создать условия для развития собственного производства тех товаров и услуг, которые ранее поставлялись из стран Запада. "Это касается технологического оборудования, возможности работы различных финансово-банковских структур. Это означает более активное тесное сотрудничество в первую очередь с лидером мировой экономики Китаем, который занимает и будет занимать в ближайшие 10-15 лет первенство по темпу экономического роста. Надо активно развивать сотрудничество одновременно со странами Ближнего Востока и перенимать у них передовые технологии. Создавать на территории Беларуси наукоемкие высокодоходные продукты, услуги и тем самым исключать возможности нашей зависимости от тех стран, которые путем санкций пытаются воздействовать на белорусское государство", - заключил он.-0-

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