Авдонин: ответные санкции Беларуси в отношении ЕС и США стали неожиданным ударом

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение Беларусью ответных санкций в отношении ЕС и США стало неожиданным ударом. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на интернет-портал sb.by.

"Это важно воспринимать с теми решениями, которые принимались и рассматривались правительством по импортозамещению. Сейчас планируется реализовать около 47 соответствующих программ для того, чтобы сгенерировать объем производства товаров на сумму $9 млрд. То есть все наши оппоненты не получат эту сумму. Мы сами сгенерируем эти товары, прибавочную стоимость", - сказал эксперт.

Он считает важным, чтобы торговые сети приняли политику, которая сейчас реализуется правительством Беларуси, и сориентировались на импортозамещение. На полках магазинов должна быть белорусская продукция. В целом Алексей Авдонин связал санкционную политику Запада и с кризисом перепроизводства.

"Это типичный кризис любой капиталистической модели. Когда они провели техническую модернизацию оборудования, то уволили огромное количество людей. Машины стали производить гораздо больше продукции. Но продавать ее особо некому: у всех своего хватает. То есть санкции - это защита своего рынка, чтобы прожить период перепроизводства и финансового кризиса", - подчеркнул он.

По словам аналитика, введение Беларусью ответных санкций в отношении ЕС и США стало неожиданным ударом. "Политический истеблишмент Запада думал, что они сильные, а санкции будут в одностороннем порядке. Это стереотипное мышление, в которое не укладывается, что небольшая страна Беларусь выступает с таким вызовом в отношении коллективного Запада. Мол, они еще имеют наглость вводить ответные санкции и ограничивать рынок. Для них это фактически убийство. Но реальность такова: мы их продукцию закрываем от тиражирования, заменяем ее аналогичным производством", - подытожил Алексей Авдонин.-0-