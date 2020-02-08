"Белая Русь" должна стать по-настоящему влиятельной площадкой для общественных обсуждений - Кунцевич

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белая Русь" должна стать по-настоящему влиятельной и востребованной площадкой для общественных обсуждений и экспертиз. Такое мнение журналистам высказал заместитель главы Администрации Президента Беларуси Андрей Кунцевич перед заседанием Республиканского совета этого объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

"С моей точки зрения, уровень доверия и влияния этого общественного объединения позволяет сегодня "Белой Руси" ставить задачу по дальнейшему расширению роли организации в общественно-политической жизни страны. К примеру, она может и должна стать по-настоящему влиятельной и востребованной площадкой для проведения общественных обсуждений и экспертиз наиболее актуальных вопросов, которые сегодня волнуют наших людей, - сказал Андрей Кунцевич. - "Белую Русь" слышат и люди, и власти, а значит, и найти разумное консолидированное решение будет намного проще".

Кроме того, более активно нужно расширять экспертное сообщество, искать и воспитывать настоящих лидеров мнений, которые способны отстаивать свою позицию, считает заместитель главы Администрации. "Одним словом, я убежден, что "Белая Русь" по-прежнему будет использовать весь свой потенциал и опыт, чтобы наша страна продолжала следовать тому стратегическому курсу, который определен нашим Президентом", - сказал он.

Выступая на заседании, Андрей Кунцевич отметил важность укрепления первичного звена объединения. "Бесспорно, мы не должны гнаться за количеством, численностью, но и пускать на самотек работу по расширению своих рядов нельзя", - сказал он. В итоговом документе заседания указывалось, что РОО продолжит пополнять ряды объединения, укреплять и повышать роль первичных организаций в трудовых коллективах в период электоральных кампаний и общественно-политических акций, проводимых в стране.

По словам заместителя главы Администрации, объединение за годы деятельности во время избирательных кампаний смогло наработать уникальную практику. Статус "Белой Руси" как заметной общественно-политической силы еще раз подтвердили последние выборы в парламент, считает он. Вместе с тем важно не растранжирить этот опыт, а аккумулировать, развить его в грядущую кампанию по выборам Президента. Уже сейчас нужно смотреть, кто войдет в состав избирательных комиссий от РОО, подбирать наблюдателей, членов инициативных групп.

Важнейшим направлением Андрей Кунцевич назвал информационное. "Необходимо расширять свое присутствие в информационном пространстве. Считаю, что "Белая Русь" может и должна работать на проблемном поле, затрагивая вопросы, которые беспокоят наших людей, особенно на региональном уровне", - сказал он.

На заседании в Минске сегодня утвержден план работы Республиканского совета РОО "Белая Русь" по реализации программы объединения на 2020-2021 годы. "Результатом разговора должна стать выработка по-настоящему содержательной программы действий на двухлетний период. Это программа, которая позволит организации сделать очередной шаг в своем развитии", - сказал Андрей Кунцевич.-0-

Давыдько: в Беларуси как нигде чтят памятники героям войны По словам председателя РОО "Белая Русь" Геннадия Давыдько, память о Победе - один из основных, железобетонных камней в фундаменте патриотизма. "Нельзя жить без уважения к собственной истории, понимания ее", - сказал он.

"Белая Русь" увеличит свое присутствие в интернете Планируется организовать активную популяризацию деятельности РОО в социальных сетях, где объединение заявило о себе впервые в эту парламентскую избирательную кампанию.