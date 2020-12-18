Беларусь будет председательствовать в СНГ в 2021 году

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет председательствовать в Содружестве Независимых Государств в 2021 году. Соответствующее решение принято сегодня на заседании Совета глав государств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

В качестве сопредседателей в Содружестве в следующем году будут Узбекистан, председательствовавший в этом году, и Казахстан, которому должно перейти председательство в 2022 году после Беларуси.

Очередное заседание Совета глав государств СНГ белорусская сторона предложила провести 15 октября 2021 года в Минске.

"Мы очень надеемся, что наша очередная встреча - в юбилейный год - пройдет уже в очном формате в прекрасном городе Минске", - подчеркнул, закрывая заседание, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.-0-