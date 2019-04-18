Беларусь давно направила Москве свои предложения по углублению интеграции - Макей

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь давно направила Москве свои предложения по углублению интеграции. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей, отвечая на вопрос журналистов о том, получила ли Беларусь от российской стороны предложения по интеграции, о чем накануне заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы уже давно направили наши ответные предложения. Они находятся на рассмотрении в Москве. После изучения этих предложений рабочая группа начнет более активно работать над реализацией нашей концепции по дальнейшему углублению интеграции", - сказал Владимир Макей.

По его словам, предложения белорусской стороны охватывают все сферы сотрудничества двух стран. Владимир Макей пока не стал конкретизировать, какие именно эти предложения, отметив, что "не надо забегать вперед".

Во время встречи президентов Беларуси и России в конце 2018 года была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и проблемных вопросов.-0-

Беларусь получила приглашение от ЕС на мероприятия по случаю 10-летия "Восточного партнерства" "Предложения изучаются, изучается формат этих мероприятий, смотрим, что там будет по содержанию, и будем вносить соответствующие предложения главе государства", - сказал министр иностранных дел Беларуси.