Беларусь даже в условиях пандемии развивает внешнеэкономическую деятельность со 173 странами - Макей

22 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь даже в непростых нынешних условиях пандемии развивает внешнеэкономическую деятельность со 173 странами мира. Это отметил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью "Беларусь 1", стенограмма которого размещена на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня мы сталкиваемся с рядом проблем. В начале года случилась эпидемиологическая ситуация, пандемия COVID-19, которая в принципе действительно во многом сначала застопорила работу на внешнеэкономическом контуре, - обратил внимание глава внешнеполитического ведомства. - Но это не значит, что мы прекращали работать, и где-то, я бы сказал, начиная с мая мы видим уже оживление нашей экспортной деятельности".

По данным за девять месяцев этого года Беларусь работает со 173 государствами. "Столько же было в прошлом году. Да, экспорт у нас немножко снизился - порядка 20%. Это только из-за того, что в начале года у нас были определенные проблемы с поставками нефти из России. Случилась нестабильность в связи с эпидемиологической ситуацией на внешних рынках, и мы недопоставили значительное количество удобрений в ряд стран.Если убрать нефть и калийные удобрения, то получится, что наш экспорт других товаров упал всего лишь на 4,6%, - рассказал Владимир Макей. - Это меньше, чем даже прогноз Всемирной торговой организации на этот год, которая говорила о том, что мировая торговля упадет на 9,2%. Поэтому мы даже действуем ниже прогноза Всемирной торговой организации".

При этом министр отметил: "Но это не значит, что все благостно, все хорошо. Нет. Мы видим, что проблемы остаются в связи с закрытием границ, невозможностью проведения личных встреч, многочисленных визитов в те или иные страны".

В то же время видятся и перспективы. "У нас в разы выросла сельскохозяйственная продукция. Сегодня Президент (на состоявшемся на минувшей неделе совещании - прим.БЕЛТА) сказал, что мы получили хороший урожай. Наши сельскохозяйственники говорят, что в этом году мы сможем экспортировать сельскохозяйственных товаров на $5 млрд. То есть мы себя обеспечиваем едой, и мы готовы накормить других. А призрак голода все-таки маячит в ряде стран, в ряде регионов", - продолжил Владимир Макей.

Беларусь готова поделиться с другими многой продукцией, которую производит. "Мы значительно увеличили поставки медицинских приборов и оборудования - на 70%, лекарств - на 15%. Это тоже очень важно. В мире сегодня многих вещей не хватает", - отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что продолжаются традиционные поставки и тракторов, и сельхозтехники, но наряду с этим открываются и новые драйверы, новый ассортимент товара появляется, который Беларусь намерена продвигать на внешних рынках. "Мы, конечно же, будем работать над этим", - резюмировал министр.-0-