Беларусь готова способствовать повышению имиджа ЦЕИ в регионе - Макей

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова способствовать повышению имиджа Центрально-Европейской инициативы в регионе. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на встрече с генеральным секретарем ЦЕИ Роберто Антонионе, передает корреспондент БЕЛТА.
Владимир Макей отметил, что существует много мнений относительно деятельности ЦЕИ, в том числе пессимистические, однако белорусская сторона выступает за усиление роли этой организации в регионе.
"Мы готовы приложить еще больше усилий для усиления имиджа вашей организации", - сказал министр. Он добавил, что Центрально-Европейская инициатива способствует объединению Восточной и Западной Европы, а ряд белорусских предложений отражены в соответствующих документах.
В свою очередь Роберто Антонионе отметил председательство Беларуси в ЦЕИ в 2017 году и ее усилия по развитию организации. По его мнению, оно было одним из самых успешных в истории инициативы.
После встречи Владимира Макея и Роберто Антонионе в министерстве прошел семинар по подготовке проектных заявок для получения софинансирования Центрально-Европейской инициативы. В нем приняли участие представители органов государственного управления, общественных объединений, организаций культуры, образования и здравоохранения.
Генеральный секретарь и сотрудники ЦЕИ во время семинара рассказали об инструментах финансирования, которые используются в организации, подаче заявок, их обработке и принятии решений.
Начальник управления общеевропейского сотрудничества МИД Роман Романовский на семинаре заметил, что за время членства в ЦЕИ Беларусь привлекла по линии организации более 8 млн евро на научные исследования, проекты в сферах экономики, образования, культуры, информации.
Центрально-Европейская инициатива создана в 1989 году. Сегодня организация насчитывает 18 стран-членов. Беларусь стала членом ЦЕИ в июне 1996 года. Республика рассматривает организацию как эффективный инструмент расширения и укрепления регионального сотрудничества через реализацию совместных проектов по актуальным направлениям деятельности, включая эффективную энергетику, устойчивое развитие, экологию, науку и технологии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3991 BYN
|2.4 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1414 BYN
|2.139 BYN
|2.142 BYN
|RUB
|3.2729 BYN
|3.28 BYN
|3.285 BYN