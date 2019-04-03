Беларусь готова способствовать повышению имиджа ЦЕИ в регионе - Макей

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова способствовать повышению имиджа Центрально-Европейской инициативы в регионе. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на встрече с генеральным секретарем ЦЕИ Роберто Антонионе, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей отметил, что существует много мнений относительно деятельности ЦЕИ, в том числе пессимистические, однако белорусская сторона выступает за усиление роли этой организации в регионе.

"Мы готовы приложить еще больше усилий для усиления имиджа вашей организации", - сказал министр. Он добавил, что Центрально-Европейская инициатива способствует объединению Восточной и Западной Европы, а ряд белорусских предложений отражены в соответствующих документах.

В свою очередь Роберто Антонионе отметил председательство Беларуси в ЦЕИ в 2017 году и ее усилия по развитию организации. По его мнению, оно было одним из самых успешных в истории инициативы.

После встречи Владимира Макея и Роберто Антонионе в министерстве прошел семинар по подготовке проектных заявок для получения софинансирования Центрально-Европейской инициативы. В нем приняли участие представители органов государственного управления, общественных объединений, организаций культуры, образования и здравоохранения.

Генеральный секретарь и сотрудники ЦЕИ во время семинара рассказали об инструментах финансирования, которые используются в организации, подаче заявок, их обработке и принятии решений.

Начальник управления общеевропейского сотрудничества МИД Роман Романовский на семинаре заметил, что за время членства в ЦЕИ Беларусь привлекла по линии организации более 8 млн евро на научные исследования, проекты в сферах экономики, образования, культуры, информации.

Центрально-Европейская инициатива создана в 1989 году. Сегодня организация насчитывает 18 стран-членов. Беларусь стала членом ЦЕИ в июне 1996 года. Республика рассматривает организацию как эффективный инструмент расширения и укрепления регионального сотрудничества через реализацию совместных проектов по актуальным направлениям деятельности, включая эффективную энергетику, устойчивое развитие, экологию, науку и технологии.-0-