Беларусь готовится поставить в Азербайджан новую партию военной техники

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Азербайджан готовят контракт на поставку очередной партии белорусской военной техники. Об этом сообщил журналистам Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня по итогам переговоров двух лидеров был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и Министерством обороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны.
"В самое короткое время он будет трансформирован в контракт для приобретения очередной партии военной техники из Беларуси", - рассказал Ильхам Алиев. По его словам, Азербайджан доволен взаимодействием с Беларусью в этой сфере, потому что ее продукция очень качественная и эффективная.
"Поэтому неслучайно, что военно-техническое сотрудничество между нашими странами имеет уже хорошую историю, достаточно большие объемы и хорошую тенденцию к расширению", - заявил Президент.-0-
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