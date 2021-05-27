Беларусь и Афганистан обсудили организацию визита деловых кругов в Минск

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Таджикистан и Исламской Республике Афганистан по совместительству Олег Иванов встретился с министром промышленности и торговли Афганистана Нисаром Ахмадом Горьяни. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Афганистана, а также организацию визита афганских деловых кругов в Беларусь.

Особое внимание уделено совместным деловым проектам, реализация которых будет способствовать укреплению двусторонней торговли.-0-

Фото mfa.gov.by