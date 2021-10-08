Беларусь и Армения на межмидовских консультациях обсудили взаимодействие в интеграционных структурах

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей встретился с заместителем министра иностранных дел Республики Армения Арменом Гевондяном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних белорусско-армянских отношений, взаимодействие Минска и Еревана на международных площадках и в рамках интеграционных структур, ход реализации ряда совместных проектов.

Возглавляемая Арменом Гевондяном делегация МИД Армении приняла участие в очередном раунде консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Белорусскую делегацию на переговорах возглавил первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Александр Гурьянов. В ходе консультаций был подробно рассмотрен весь спектр белорусско-армянского взаимодействия, намечены ключевые направления его активизации. Особое внимание было уделено обсуждению вопросов взаимодействия сторон в интеграционных структурах (ЕАЭС, СНГ, ОДКБ) и на международных площадках (ООН, ОБСЕ).

Стороны выразили удовлетворение состоянием белорусско-армянского диалога в двустороннем и многостороннем форматах, подтвердили намерение всемерно содействовать их развитию по линии внешнеполитических ведомств двух стран, обсудили практические аспекты подготовки и проведения предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.-0-