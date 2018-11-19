Беларусь и Азербайджан поддерживают друг друга на международной арене - Алиев

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Азербайджан поддерживают друг друга на международной арене автоматически, без консультаций и согласований. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы активно взаимодействуем в международных организациях. Мы поддерживаем друг друга по всем вопросам, и эта поддержка носит, я бы так сказал, автоматический характер, даже без обсуждений, консультаций, согласований", - сказал Ильхам Алиев.
Он добавил, что Беларусь и Азербайджан также поддерживают друг друга в тех объединениях, участником которых является одна из стран. "Это тоже естественно. Так же и когда мы обсуждаем вопросы международной политики, международных отношений, региональной проблематики, вопросы, связанные с международной безопасностью", - обратил внимание Президент.
"Сегодня уровень наших отношений именно такой, который позволяет открыто обсуждать любые вопросы", - подчеркнул глава государства.-0-
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