29 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Чехия обсудили взаимодействие в международных организациях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Данная тема была в центре внимания на встрече 29 октября министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем министра иностранных дел Чехии Мартином Тлапой, который прибыл в Беларусь с рабочим визитом во главе делегации чешских бизнесменов. Во время переговоров были рассмотрены состояние и перспективы белорусско-чешских отношений в политической и торгово-экономической сферах, а также развитие контактов между двумя странами в международных организациях.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества. Также речь шла о реализации новых совместных проектов.-0-