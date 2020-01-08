Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении выдачи виз

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 8 января 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:03 Пешеход погиб под колесами легковушки в Логойске Происшествия
17:49 ФОТОФАКТ: Воспитанники Витебского детского дома получили подарки с Новогодней елки желаний Регионы
17:43 В ЕС назвали предполагаемую дату вступления в силу соглашения об упрощении визового режима Политика
17:40 БЖД предлагает скидку до 25% при покупке одним человеком целого купе в СВ в сообщении с Россией Общество
17:29 ЕС пообещал не затягивать ратификацию соглашений с Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии Политика
17:27 Руководитель центра "Скиф": гордимся спецпремией Президента Общество
17:20 Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства Президент
17:08 Белорусы в 2019 году продали валюты почти на $600 млн больше, чем купили Экономика
16:59 Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении выдачи виз Политика
16:28 В Гомеле архиепископ Стефан благословил мам и детей, появившихся на свет в Рождество Регионы
16:25 Дети-сироты со всей Беларуси изучают IT в образовательном лагере #YouCAN Технологии
16:23 В Беларуси проживают более 380 человек в возрасте старше ста лет - Костевич Общество
16:18 Первые рождественские областные педагогические чтения пройдут 9 января в Минске Регионы
16:01 Движение поездов метро от "Фрунзенской" до "Каменной горки" закроют с 25 марта по 1 апреля Регионы
15:59 Лукашенко направил соболезнования президентам Украины, Ирана и генерал-губернатору Канады Президент
15:55 Четыре станции третьей линии метро планируют открыть к 3 июля Регионы
15:52 В Оршанском районе в 2020 году будет достигнута полная обеспеченность качественной питьевой водой Регионы
15:50 Беларусь рассчитывает заключить соглашение с Египтом в таможенной сфере Общество
15:42 Детский дом семейного типа открыли в Бобруйске Регионы
15:34 Лесная охрана провела более 1,6 тыс. рейдов в период зимних праздников Общество
15:27 Вандал повредил более 20 надгробий на кладбище в Крупском районе Происшествия
15:10 Брестская епархия поздравила родившихся 7 января младенцев и их мам Регионы
15:09 Житель Ивацевичского района подозревается в незаконной охоте на косулю Происшествия
15:06 Белорусские батутисты отлично выполнили задачу на чемпионате мира - Ковальчук Спорт
15:04 Беларусь и ЕС подпишут сегодня соглашение об упрощении визового режима Политика
15:00 Митрополит Павел: мы все должны творить добрые дела Общество
14:48 В Витебской области увеличат объем жилищного строительства в 2020 году Регионы
14:31 Самолеты "Белавиа" планируют временно облетать Иран и Ирак Общество
14:10 Двое пострадавших в ДТП под Могилевом остаются в реанимации Происшествия
13:53 Некоторые авиакомпании приостанавливают полеты над Ираном и Ираком В мире
Все новости
Все новости
Политика
08 января 2020, 16:59

Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении выдачи виз

Фото МИД
Фото МИД

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Европейский союз сегодня подписали соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, сообщает БЕЛТА.

Церемония состоялась в Брюсселе. От белорусской стороны подписи под соглашениями поставил министр иностранных дел Владимир Макей. Евросоюз представляли заместитель премьер-министра - министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович (Хорватия сейчас председательствует в Европейском совете) и европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Фото МИД
Фото МИД

Перед подписанием Давор Божинович напомнил, что стороны вели переговоры с 2014 года. По его словам, визовая статистика говорит о прочных связях между Беларусью и ЕС: в 2018 году почти 700 тыс. граждан подали заявки на получение шенгенской визы, а более 80% выданных виз были многоразовые. "Беларусь - страна с одним из самых высоких показателей выданных шенгенских виз и с одним из наименьших процентов отказов", - обратил он внимание.

Владимир Макей в свою очередь отметил, что стороны старались подписать документы намного раньше, однако по разным причинам это не удалось. Он рассчитывает, что Евросоюз использует все возможности, чтобы временно заморозить стоимость шенгенских виз для белорусов в размере 60 евро до момента вступления в силу подписанного соглашения.

После подписания соглашений в Брюсселе состоялись встречи Владимира Макея с генеральным секретарем Европейской службы внешних действий Хельгой Шмид и европейским комиссаром по бюджету и административным вопросам Йоханнесом Ханом. Дипломаты обсудили развитие сотрудничества в двустороннем формате и на площадке "Восточного партнерства", сообщили в пресс-службе МИД.

Что предусматривает визовое соглашение с ЕС?

Оно предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. При этом будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры.

Стоимость "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней). Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке.

Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году (сейчас) до 180.

Когда подешевеют визы для белорусов?

После подписания документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом. Начнут они действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. То есть ждать придется несколько месяцев.

В начале февраля начнет действовать обновленный Визовый кодекс Европейского союза, который предусматривает повышение стоимости визового сбора до 80 евро. Для белорусов эта цена будет действовать до тех пор, пока не вступит в силу соглашение с ЕС. Только после этого сбор автоматически снизится с 80 до 35 евро.

В Евросоюзе предполагают, что соглашения вступят в силу в июне.

В чем суть соглашения о реадмиссии?

Со вступлением документа в силу Беларусь и Европейский союз должны будут осуществлять реадмиссию (обратный прием на свою территорию) собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.

В соглашении закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство Евросоюза об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.

"По консолидированному мнению белорусских государственных органов, данное соглашение не несет значительных миграционных рисков для Беларуси", - ранее заявляли в МИД.-0-

ЕС пообещал не затягивать ратификацию соглашений с Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссииЕС пообещал не затягивать ратификацию соглашений с Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии
"Европейская сторона теперь будет быстро продвигаться вперед с ратификационными процедурами, чтобы граждане могли почувствовать преимущества как можно скорее", - подчеркнула европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь визовая политика встречи Евросоюз ЕС Макей МИД
Новости рубрики Политика
Фото из архива В ЕС назвали предполагаемую дату вступления в силу соглашения об упрощении визового режима
Фото из архива ЕС пообещал не затягивать ратификацию соглашений с Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии
Фото из архива Беларусь и ЕС подпишут сегодня соглашение об упрощении визового режима
Фото из архива Макей и Помпео провели телефонный разговор
Фото из архива Интеграция стран СНГ сохраняет свою востребованность и привлекательность - Сазонов
Фото из архива Визит госсекретаря США в Беларусь откладывается
Главное
Фото из архива Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства
Рост ВВП и развитие регионов: Румас поставил задачи новому министру экономики
Золотовалютные резервы Беларуси по итогам 2019 года выросли на 31,2% до $9,4 млрд
Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении выдачи виз
Топ-новости
В ЕС назвали предполагаемую дату вступления в силу соглашения об упрощении визового режима
Депутаты изучают в избирательных округах предложения по мерам административной ответственности
"Надо людей не слушать, а слышать" - Исаченко провел личный прием граждан
Маленькая батарейка для большой пользы: новая инициатива экодвижения "Цель 99"
НАН Беларуси назвала топ-10 результатов ученых за 2019 год
Руководитель центра "Скиф": гордимся спецпремией Президента
ФОТОРЕПОРТАЖ: Яркие моменты матчей и запредельные эмоции - XVI Рождественский турнир в Минске
БЖД предлагает скидку до 25% при покупке одним человеком целого купе в СВ в сообщении с Россией
Движение поездов метро от "Фрунзенской" до "Каменной горки" закроют с 25 марта по 1 апреля
Белорусские батутисты отлично выполнили задачу на чемпионате мира - Ковальчук
Самолеты "Белавиа" планируют временно облетать Иран и Ирак
Мингорисполком и облисполкомы проведут 11 января прямые телефонные линии
Четыре станции третьей линии метро планируют открыть к 3 июля
На "Рождественскую елку" в Минск приехали дети из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов
Белорусам рекомендовано воздержаться от посещения некоторых штатов Австралии из-за пожаров
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.