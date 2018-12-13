13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и ЕС решили сложные вопросы в переговорах по упрощению визового режима, сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо понимать, что реальность состоит в том, что мы с первого дня были заинтересованы и остаемся заинтересованы в его подписании (соглашение об облегчении визовых формальностей. - Прим. БЕЛТА). Поэтому благодаря серьезной совместной работе с европейской стороной мы решили ряд сложных вопросов. В том числе сохранили возможность получения виз нашими гражданами в посольствах стран - членов Европейского союза, а не только в визовых центрах. На сегодняшний день мы нашли приемлемые для всех положения документа. Именно это имеет принципиальное значение", - сказал Анатолий Глаз.

"То, что в последнее время кто-то пытается превратить практически законченный переговорный процесс в какую-то игру в одни ворота, - это второстепенно", - заметил пресс-секретарь МИД.

По его словам, с подписанием соглашения количество выдаваемых виз странами ЕС для белорусов даже уменьшится. "Будет больше выдаваться многократных и долгосрочных виз, - пояснил представитель МИД. - Только одна из 28 стран - членов Европейского союза не согласна с этим очевидным фактом. Больше ни у кого таких проблем нет".

Анатолий Глаз добавил, что переговоры по соглашению продолжаются в том числе в эти дни. "Останемся дипломатами и не будем раскрывать все детали в настоящий момент", - сказал он.-0-