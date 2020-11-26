Беларусь и Финляндия заинтересованы в развитии контактов в экономической сфере

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе финляндской стороны состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Финляндии Алексея Самосуева с генеральным директором департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел этой страны Маймо Хенрикссон. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Финляндии.

Во встрече также приняло участие руководство управления Восточной Европы и Центральной Азии внешнеполитического ведомства этой страны. Стороны обсудили текущую внутриполитическую ситуацию в Беларуси и отметили важность постоянного прямого диалога Беларусь - ЕС по дипломатическим каналам.

"При этом была подтверждена взаимная заинтересованность в сохранении и дальнейшем развитии двусторонних белорусско-финляндских контактов, в первую очередь в экономической сфере", - рассказали в посольстве.-0-