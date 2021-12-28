Беларусь и Индия обсудили возможность проведения визитов на различных уровнях

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Индия подтверждают взаимную заинтересованность в придании дополнительного импульса двусторонним отношениям. Об этом было заявлено на встрече посла Беларуси в Индии Андрея Ржеусского с государственным министром иностранных дел Индии Минакаши Лекхи, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

Как рассказали в посольстве, во время беседы дипломаты обсудили состояние и перспективы белорусско-индийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, возможность проведения в следующем году визитов на различных уровнях.

Особое внимание было уделено подготовке совместных мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Индией.

"Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в придании дополнительного импульса двусторонним отношениям", - заявили в дипмиссии.

Минакаши Лекхи поблагодарила Андрея Ржеусского за подробную информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси, предстоящей конституционной реформе, ситуации на белорусской границе с беженцами и по другим вопросам, добавили в посольстве.-0-