Беларусь и Казахстан обсудили перспективы проведения двусторонних мероприятий

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан обсудили перспективы проведения ряда двусторонних мероприятий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"17 ноября состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Казахстане Павла Утюпина с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди", - отметили в Министерстве иностранных дел.

Обсуждены актуальные вопросы белорусско-казахстанского взаимодействия, а также перспективы проведения ряда двусторонних мероприятий.

Белорусско-казахстанские отношения носят стратегический союзный характер. Их фундаментом выступают традиционно дружественные, основанные на взаимном доверии и уважении отношения между народами двух государств. Основным международно-правовым документом, определяющим приоритетные направления двусторонних усилий по развитию межгосударственных отношений, является договор между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан о дружбе и сотрудничестве, подписанный в Минске 17 января 1996 года. Всего между Беларусью и Казахстаном заключено и действует более 80 международных договоров.

Динамично развиваются двусторонний диалог на высшем и высоком уровнях, межпарламентское и межрегиональное сотрудничество.

Главами государств Беларуси и Казахстана перед правительствами двух стран поставлены конкретные задачи по всестороннему развитию белорусско-казахстанских отношений с акцентом на расширение торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества.

Как ожидается, 24 ноября под эгидой Белорусской торгово-промышленной палаты и Внешнеторговой палаты Казахстана состоится заседание белорусско-казахстанского делового совета. Его откроют председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович и председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов. В мероприятии планируют принять участие главы дипмиссий Беларуси и Казахстана, представители государственных органов, деловых кругов двух стран.-0-