Беларусь и Казахстан совершенствуют диалог в сфере обеспечения региональной безопасности

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА /. В рамках визита белорусской делегации в Нур-Султан государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович 21 октября посетил ряд научно-промышленных предприятий Казахстана. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

В центре управления "Сергек" Александру Вольфовичу были продемонстрированы новейшие казахстанские разработки в области интеллектуальных систем видеоконтроля, анализа и прогнозирования. Особый интерес белорусской делегации вызвали информационные технологии в рамках программы "умный город", а также системы, связанные с повышением эффективности обеспечения общественной безопасности и управления городским трафиком.

В свою очередь компания "Казахстан Гарыш Сапары" представила последние достижения в сфере аэрокосмических систем дистанционного зондирования Земли и высокоточной спутниковой навигации.

В ходе состоявшихся встреч с руководителями компаний и предприятий была высказана обоюдная заинтересованность в развитии дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру производственных отношений.

Накануне вопросы военно-технической кооперации стороны обсудили в ходе консультаций аппаратов советов безопасности двух стран. В числе прочих вопросов также высказаны предложения по разработке двустороннего межгосударственного соглашения о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

По результатам визита белорусской делегации в Казахстан подписан план сотрудничества между аппаратами советов безопасности двух стран на 2022 - 2023 годы.

Александр Вольфович пригласил казахстанских коллег посетить Республику Беларусь с ответным визитом в 2022 году.-0-