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12 февраля 2021, 13:10

Беларусь и Китай на фоне общего снижения мировой экономики сохранили свою динамику - эксперт

Антон Дударенок. Фото из архива
Антон Дударенок. Фото из архива
Новости темы "Всебелорусское народное собрание"
Лукашенко: наши перемены - это не революция, мы должны двигаться эволюционным путем
Лукашенко: я абсолютно мирный человек, но наступают моменты, когда надо и зубы показывать

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай на фоне общего снижения мировой экономики сохранили свою динамику. Об этом сказал БЕЛТА начальник отдела Белорусского института стратегических исследований Антон Дударенок, комментируя доклад Президента Беларуси Александра Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании.

Глава государства на Всебелорусском народном собрании отметил, что Беларусь и Китай связывают особые, стратегические, отношения. Мы ближайшие соседи, несмотря на тысячи километров между нами.

"В основе укрепления наших связей - десятилетия долгой прочной дружбы, общие ценности и цели исторического развития, неоднократные обмены визитами на самом высоком уровне между нашими государствами, взаимная поддержка по принципиальным вопросам на международной арене", - сказал эксперт.

По его словам, в кризисном 2020 году Китай продемонстрировал экономическую стрессоустойчивость и впечатляющие технологические достижения, анонсировал масштабные преобразования, рассчитанные на десятилетия. В борьбе с современными вызовами Пекин призывает страны мира к решительным действиям в экономике, внешней политике, безопасности, которые соразмерны роли глобального лидера.

Китай в 2020 году стал одним из направлений, где наблюдалось наращивание белорусского экспорта. И это не предел возможностей. В планах белорусского государства - добавить к экспорту в КНР от $700 млн до $1 млрд.

Сегодня на китайском рынке аккредитованы более 100 белорусских предприятий. В свою очередь в Беларуси действуют 170 организаций с китайскими инвестициями (52 совместных и 118 иностранных). Индустриальный парк "Великий камень" насчитывает 68 компаний из 14 стран мира.

При поддержке банков КНР в нашей стране реализовано или осуществляется более 30 крупных проектов на общую сумму $8 млрд в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, логистике и др. Стремление расширить деловое и инвестиционное присутствие китайских банков в Беларуси является логичным продолжением развития двустороннего сотрудничества.

Китайская сторона отмечает активное участие нашего государства в инициативе экономического пояса Шелкового пути (по оценкам, более 80% транзита контейнерных поездов по данному направлению проходит через Беларусь). В особой экономической зоне "Бремино-Орша" выстраивается промышленно-логистическая инфраструктура, призванная стать одним из самых крупных кластеров на европейской части ЕАЭС.

Таким образом, подчеркивает эксперт, Беларусь и Китай на сегодняшний день обладают достаточным потенциалом партнерства для продолжения взаимовыгодных контактов в рамках концепции "Пояс и путь", сопряжения национальных стратегий развития двух государств.

В современных условиях крайне важно активизировать широкое белорусско-китайское межрегиональное взаимодействие, что еще более укрепит прочный фундамент наших отношений.

Весной прошлого года в разгар пандемии коронавируса именно благодаря активному развитию контактов между регионами стала возможной помощь нашей стране лекарствами и медикаментами, поступившая из более 20 китайских провинций, городов центрального подчинения, автономных районов. В свою очередь Беларусь также направляла гуманитарные грузы в наиболее опасные с эпидемической точки зрения районы КНР.

Стратегический характер белорусско-китайских отношений дает очень широкие возможности для наращивания связей во всех областях. Всестороннее взаимодействие отвечает нашим общим интересам, подталкивает Минск и Пекин к поиску новых механизмов региональной кооперации, дополнительных внешнеэкономических возможностей.-0-

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