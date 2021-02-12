Лукашенко - частному бизнесу: нужны инициативные люди, но они должны работать в интересах государства, а не на его разрушение

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стране нужны продвинутые инициативные люди, но они должны работать прежде всего в интересах государства, а не на его разрушение. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая участие в VI Всебелорусском народном собрании.

Глава государства сделал ряд заявлений на эту тему после выступления директора Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского Жанны Тарасевич.

"Да, нам нужны продвинутые инициативные люди, но они должны работать прежде всего в интересах государства, а не на его разрушение, - подчеркнул белорусский лидер. - Мы не будем ни с кем сводить счеты. Но те процессы, которые нужно держать под контролем, мы будем держать".

Александр Лукашенко дал бизнесу совет: "Если заработали много - много помогите. Если заработали мало - никто с вас не сорвет и не спросит".

"Не буду называть компанию - мы ее просто сейчас вырезаем (торговая). "Возьмите белорусский товар, продовольствие…" - "Вы "ябатьки", белорусское (белорусские товары. - Прим. БЕЛТА)? Вон отсюда!" Я говорю: проверьте, а что там - египетская картошка, польские яблоки, литовская продукция и так далее и тому подобное, - рассказал глава государства о подходах упомянутой компании. - Лично поручил своим людям пройти и посмотреть без чиновников. Скажите, как я должен относиться к такой компании, которой я (не лично) создал условия, чтобы она здесь работала? Ее в Беларуси не будет! Она у нас не дефицит!"

"И чтобы абсолютно поняли мою позицию: здесь не какая-то злость и ярость, это выстрадано мною. Мы будем поддерживать всяческие производственные компании. Пусть открываются, работают, приносят блага. Какое у тебя там мнение твое… Ради бога, можешь не любить Лукашенко, можешь этих "ябатек" не любить, кого угодно можешь не любить. Иди работай по законам, честно, принципиально, люби свой народ, который у тебя там работает. Всяких ИП-шников приведем в чувства", - подчеркнул белорусский лидер.

Он еще раз призвал бизнесменов начинать работать на государство. "Спуску вам не будет, если вы отступите от этой линии. Я человек государственный и буду требовать, как авторитарный руководитель. В этом есть правда. Или, как вы хотите, диктатор. Я буду от вас требовать этого, пока я еще в этом кресле. Никого не запугиваю, но начинаем работать. На равных условиях", - сказал Президент.

Жанна Тарасевич в своем выступлении отметила, что важно не сломать экономическую систему, гарантировать всем субъектам экономики возможность работать в прозрачных, одинаково понятных условиях, исключить внутреннюю дискриминацию и протекционизм. Для этого предложено в проекте новой Конституции предусмотреть специальный раздел "Основные положения экономической политики и государственного управления социально-экономическим развитием", в котором отразить главные постулаты, такие как уровень госрегулирования экономики, гарантии свободы предпринимательской инициативы, конкуренция, социально-трудовые отношения и др. Речь также шла о том, что нормы налогового законодательства и ответственность должны быть одинаково понятны для бизнеса, контролеров и судов; об эффективной конкурентной политике и решении проблемы бюрократической волокиты.

Выступет Жанна Тарасевич

"Я все больше склоняюсь к тому, что, учитывая мнения и принимая решения по подобным предложениям, мы в стране, особенно в Минске, создали не просто броуновское движение, а некоторый хаос. И не только в бизнесе", - сказал глава государства.

Он пояснил, что имеется в виду. Например, предлагалось упростить регистрацию бизнеса, заменив разрешительный принцип на заявительный. "Что мы получили: один "сопляк" - 20-30 компаний (зарегистрировал. - Прим. БЕЛТА). Заявление бросил - открыл, бросил - открыл". Президент рассказал, что за работой этих компаний понаблюдали и, как оказалось, половина из них выводила деньги за пределы страны, не уплачивая налоги. "Я уже не говорю о некоторых других моментах", - заметил белорусский лидер.

"И вот оратор высказала замечание по поводу лицензирования в медицине. Опять непопулярно скажу: опыт последнего года и меня прежде всего, и наше правительство многому научил. Притом я тщательно наблюдал за регистрацией предприятий в сфере здравоохранения, способствовал этому всячески, не вникая глубоко, кто там регистрирует, как. Но тщательно отслеживал ситуацию. И что мы получили? Приходит государственный служащий, человек в погонах в такие частные медицинские клиники - почти сплошь и рядом: ты, "ябатька", вон отсюда, я тебя лечить не буду! Скажите, какая должна быть моя реакция на это? Так вот, чтобы вы знали: мы вас будем вырезать каленым железом за подобные вещи!" - предупредил глава государства.

Он привел еще один пример с одной из работниц СМИ. "Я не буду называть ее имя. Со слезами прибежала к руководителю. Он сразу же мне доложил. В эти острые периоды в детский садик ребеночка ведет: а, ты там за действующую власть - вон со своим ребенком из детского сада. Это было и в частных, и, к сожалению, в так называемых государственных детских садах. Скажите, какая должна быть моя реакция", - задал риторический вопрос Александр Лукашенко.

"Я не хочу особо погружаться в это, но я отдал распоряжение Минскому горисполкому и на контроль руководителю нашего сената (уполномоченный Президента по городу Минску и председатель Совета Республики Наталья Кочанова. - Прим. БЕЛТА) прекратить этот разбой с плевой регистрацией бизнеса", - заявил Президент.

По его словам, когда подходили к вопросу упрощения регистрации, то думали о том, что людям надо было дать хоть какую-то работу. "У нас что, сегодня проблема с рабочими местами? Пожалуйста, иди работай и хорошо зарабатывай. Сегодня нет этой проблемы", - заметил он.

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