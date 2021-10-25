Беларусь и Китай обсудили взаимодействие в международных организациях

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник 25 октября встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Сергей Алейник поздравил Се Сяоюна с 50-летием восстановления законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций и вручил соответствующее поздравительное послание от имени министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея в адрес члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Ван И", - говорится в сообщении белорусского Министерства иностранных дел.

На встрече заместитель министра внешнеполитического ведомства и посол также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в международных организациях.-0-