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25 октября 2021, 17:41

Беларусь и Китай обсудили взаимодействие в международных организациях

Фото МИД Беларуси
Фото МИД Беларуси

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник 25 октября встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Сергей Алейник поздравил Се Сяоюна с 50-летием восстановления законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций и вручил соответствующее поздравительное послание от имени министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея в адрес члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Ван И", - говорится в сообщении белорусского Министерства иностранных дел.

На встрече заместитель министра внешнеполитического ведомства и посол также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в международных организациях.-0-

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