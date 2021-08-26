Беларусь и Китай открыли совместный Год регионов 

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в белорусском внешнеполитическом ведомстве состоялась церемония открытия Года регионов Беларуси и Китая в 2021-2022 годах. Официальными дипломатическими нотами обменялись заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн, передает корреспондент БЕЛТА.





В церемонии также приняла участие заместитель министра экономики Анжелика Никитина. Обмен нотами министерств иностранных дел свидетельствует об официальном начале Года регионов и вступлении в действие плана мероприятий по его реализации. Кроме того, предусмотрено возможное продление Года регионов на 2023 год.





Договоренность о проведении совместного Года регионов была достигнута в январе во время телефонного разговора Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. "С целью развития межрегионального сотрудничества предложено объявить Год регионов Беларуси и Китая", - сообщала по итогам разговора пресс-служба белорусского лидера.





Год регионов Беларуси и Китая является третьим тематическим годом между странами. В 2018 году прошел Год туризма, в 2019-м - Год образования.





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