Железное братство и всепогодное партнерство - Беларусь и Китай договорились повысить уровень политического сотрудничества

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай договорились повысить уровень политического сотрудничества. Об этом сообщил сегодня заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич на церемонии открытия Года регионов Беларуси и Китая, которая состоялась в белорусском внешнеполитическом ведомстве, передает корреспондент БЕЛТА.
В скором времени белорусско-китайские отношения получат статус "железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства".
"Китай занимает исключительное место в нашей внешней политике, это наш основной стратегический партнер в азиатском регионе. У нас достигнута принципиальная договоренность с китайской стороной о повышении уровня политического сотрудничества. Это будет зафиксировано в совместной декларации, которую мы подпишем в ходе ближайшего визита на высшем уровне", - сказал Николай Борисевич.
Беларусь и Китай установили дипломатические отношения 20 января 1992 года. Во время государственного визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай в сентябре 2016 года была подписана совместная декларация об установлении наивысшего в истории уровня отношений: доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.-0-
В скором времени белорусско-китайские отношения получат статус "железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства".
"Китай занимает исключительное место в нашей внешней политике, это наш основной стратегический партнер в азиатском регионе. У нас достигнута принципиальная договоренность с китайской стороной о повышении уровня политического сотрудничества. Это будет зафиксировано в совместной декларации, которую мы подпишем в ходе ближайшего визита на высшем уровне", - сказал Николай Борисевич.
Беларусь и Китай установили дипломатические отношения 20 января 1992 года. Во время государственного визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай в сентябре 2016 года была подписана совместная декларация об установлении наивысшего в истории уровня отношений: доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.-0-