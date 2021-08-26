Межрегиональное сотрудничество стало новой точкой роста в отношениях Беларуси и Китая - посол

Се Сяоюн
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрегиональное сотрудничество стало новой точкой роста в отношениях Беларуси и Китая. Об этом заявил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн на церемонии открытия Года регионов Беларуси и Китая, которая состоялась в белорусском внешнеполитическом ведомстве, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам дипломата, план Года регионов предусматривает проведение более 100 мероприятий. Не только в сфере экономики, но и в областях науки и технологий, образования, медицине и других.
Говоря в целом об экономическом сотрудничестве с Беларусью, посол Китая отметил, что за прошлый год достигнуты хорошие результаты. Товарооборот между странами вырос, несмотря на негативное влияние пандемии и всеобщую пассивность мировой экономики. Цифры взаимной торговли продолжают расти и в этом полугодии.-0-
По словам дипломата, план Года регионов предусматривает проведение более 100 мероприятий. Не только в сфере экономики, но и в областях науки и технологий, образования, медицине и других.
"Межрегиональное сотрудничество сейчас становится новой точкой роста в сотрудничестве между нашими странами, - сказал Се Сяоюн. - Наряду с развитием межгосударственных отношений мы должны укреплять сотрудничество на уровне регионов, чтобы мобилизовать весь потенциал сотрудничества в различных сферах".