Беларусь и КНР договорились координировать усилия на международной арене

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8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник 8 ноября встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия Беларуси и Китая в международных организациях, в том числе в специализированных учреждениях системы ООН", - рассказали в Министерстве иностранных дел.
Кроме того, достигнута также договоренность о координации совместных усилий на международной арене.-0-