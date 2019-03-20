Беларусь и КНР обсудили предстоящую встречу лидеров двух стран во время форума "Один пояс, один путь"

20 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Китай обсудили предстоящую встречу лидеров двух стран в рамках второго международного форума по сотрудничеству "Один пояс, один путь". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.
Данные вопросы рассмотрены 20 марта на переговорах министра иностранных дел Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Беларуси Цуй Цимином. Обсуждены также актуальное состояние и перспективы развития белорусско-китайских отношений.
Министр иностранных дел Беларуси подчеркнул важность участия правительственной делегации КНР в мероприятиях форума по китайско-белорусскому сотрудничеству и региональному развитию инициативы "Пояс и путь", который пройдет в индустриальном парке "Великий камень" в июле.
Кроме того, достигнута договоренность о проведении в апреле ознакомительной экскурсии глав дипломатических представительств, аккредитованных в нашей стране, в индустриальный парк "Великий камень".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3894 BYN
|2.387 BYN
|2.393 BYN
|USD
|2.1057 BYN
|2.104 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.2756 BYN
|3.271 BYN
|3.28 BYN