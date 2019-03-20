Беларусь и КНР обсудили предстоящую встречу лидеров двух стран во время форума "Один пояс, один путь"

20 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Китай обсудили предстоящую встречу лидеров двух стран в рамках второго международного форума по сотрудничеству "Один пояс, один путь". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

Данные вопросы рассмотрены 20 марта на переговорах министра иностранных дел Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Беларуси Цуй Цимином. Обсуждены также актуальное состояние и перспективы развития белорусско-китайских отношений.

Министр иностранных дел Беларуси подчеркнул важность участия правительственной делегации КНР в мероприятиях форума по китайско-белорусскому сотрудничеству и региональному развитию инициативы "Пояс и путь", который пройдет в индустриальном парке "Великий камень" в июле.

Кроме того, достигнута договоренность о проведении в апреле ознакомительной экскурсии глав дипломатических представительств, аккредитованных в нашей стране, в индустриальный парк "Великий камень".-0-