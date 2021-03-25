Беларусь и Монголия обсудили обмен визитами на высшем и высоком уровнях

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Монголии Станислав Чепурной встретился с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили широкий круг вопросов развития белорусско-монгольского сотрудничества, включая обмен визитами на высшем и высоком уровнях. Речь шла также о реализации проектов в рамках генерального межправительственного белорусско-монгольского соглашения о предоставлении экспортного кредита", - говорится в сообщении.

На встрече белорусского дипломата и монгольского министра иностранных дел состоялся обмен мнениями о подготовке к проведению в январе 2022 года планируемых совместных мероприятий, приуроченных к 30-летию со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Монголией.-0-