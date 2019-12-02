Беларусь и НАТО обсудили актуальные вопросы взаимодействия

2 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси при Организации Североатлантического договора (НАТО) Александр Михневич встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"На встрече Александр Михневич и Мирча Джоанэ обсудили актуальное взаимодействие нашей страны с Североатлантическим альянсом, а также вопросы деятельности НАТО", - отметили в Министерстве иностранных дел.-0-