Беларусь и Никарагуа договорились о взаимодействии в непростых условиях внешнего давления

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Никарагуа договорились о продолжении тесного взаимодействия на площадках международных организаций в непростых условиях нарастающего внешнего давления на государства. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров с министром иностранных дел Республики Никарагуа Денисом Роналдо Монкада Колиндресом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей подчеркнул, что белорусская сторона удовлетворена итогами завершившихся переговоров и видит широкие перспективы для всестороннего расширения связей, в основе которых лежат отношения дружбы, взаимоуважения и взаимопонимания.

Он особо отметил готовность сторон к дальнейшей конструктивной работе по выводу белорусско-никарагуанского сотрудничества на новый качественный уровень и выразил уверенность, что министерства иностранных дел двух стран продолжат эффективно взаимодействовать и успешно решать актуальные задачи, которые стоят перед государствами.-0-