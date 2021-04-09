Беларусь и Пакистан намерены активизировать торгово-экономическое сотрудничество

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич встретился сегодня с почетным консулом Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Валидом Муштаком, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Стороны обсудили актуальные вопросы развития белорусско-пакистанских отношений. Акцент сделан на активизации торгово-экономического сотрудничества и укреплении взаимодействия в сфере образования.

Особое внимание в беседе Николай Борисевич и Валид Муштак уделили итогам переговоров пакистанской делегации с белорусскими предприятиями. Обсуждены также планы наращивания поставок белорусской продукции в Пакистан.-0-

Фото mfa.gov.by