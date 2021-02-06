Беларусь и Республика Корея намерены усилить межпарламентское взаимодействие

6 февраля, Минск /Корр БЕЛТА /. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Корея Андрей Попков провел встречу с председателем комитета по иностранным делам и объединению Национальной ассамблеи Республики Корея Сон Ён Гилем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в дипломатической миссии нашей страны в этом Сеуле.

Стороны отметили необходимость развития взаимодействия по широкому кругу вопросов, включая сотрудничество в области инноваций, цифровой экономики, высоких технологий, содействие развитию контактов между малым и средним бизнесом двух государств.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития двусторонней договорно-правовой базы. Были также обсуждены приоритеты межпарламентского сотрудничества и планы на 2021-2022 годы.-0-