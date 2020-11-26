26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия договорились о координации действий на международной арене. Такая договоренность достигнута 26 ноября в Минске на совместном заседании коллегии МИД Беларуси и коллегии МИД Российской Федерации под руководством глав внешнеполитических ведомств Владимира Макея и Сергея Лаврова. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"По итогам мероприятия принято постановление совместного заседания коллегий. Руководители делегаций подписали план консультаций между МИД Беларуси и МИД России на 2021 год, в котором определены ключевые направления дальнейшего развития сотрудничества внешнеполитических ведомств двух стран и координации их действий на международной арене", - рассказали в ведомстве.

Участники заседания подробно рассмотрели актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества в разных сферах, перспективы развития двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений и расширения взаимной поддержки на международных площадках, а также обменялись оценками состояния глобальной и региональной безопасности.

Особое внимание было уделено перспективам снятия ограничений на передвижение на белорусско-российской границе с учетом необходимости безусловного соблюдения мер профилактики COVID-19.

В ходе мероприятия предметно обсуждены различные аспекты отношений Беларуси и России с Европейским союзом, участие двух стран в операциях ООН по поддержанию мира, перспективы подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, координация в ЕАЭС работы по сопряжению интеграционных процессов на евразийском пространстве в интересах формирования Большого евразийского партнерства.

В фокусе дискуссии были также вопросы взаимодействия в области информационной безопасности и противодействия информационной преступности, в том числе на международных площадках, включая ООН. Стороны поддержали шаги, направленные на выработку и принятие под эгидой ООН универсальных правил и норм поведения государств в киберпространстве.

Кроме того, участники заседания подтвердили приоритетный характер совместной работы по противодействию фальсификации истории и героизации нацизма.

Белорусская сторона выразила благодарность за оказанную Россией политическую и информационную поддержку в условиях внешнего давления на Беларусь и попыток дестабилизировать обстановку в нашей стране. Стороны заявили о готовности совместно противостоять любому вмешательству извне во внутренние дела.

Подробно был рассмотрен ход выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2020-2021 годы, намечены шаги по ее дальнейшей совместной реализации.-0-