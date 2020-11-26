Макей: оперативный коллегиальный диалог МИДов Беларуси и России особенно востребован в условиях пандемии

26 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Оперативный коллегиальный диалог министерств иностранных дел Беларуси и России особенно востребован в условиях пандемии коронавируса. Такую точку зрения выразил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня по итогам совместного заседания коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель белорусского МИД поприветствовал "своего коллегу министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Минске в это непростое для всего мира и наших стран время пандемии коронавируса".

По итогам состоявшегося заседания глава белорусского МИД констатировал дружественный и конструктивный характер взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и России. "Об эффективности нашего сотрудничества свидетельствуют совместные системные документы, согласованная позиция на международной арене, взаимная поддержка в международных организациях, - сказал он. - Оперативный коллегиальный диалог двух министерств иностранных дел особенно востребован в условиях пандемии коронавируса".-0-

Фото Андрея Покумейко

Макей: Беларусь высоко ценит твердую позицию России при обсуждении правозащитной темы на площадках ООН и ОБСЕ