Беларусь и Россия намерены в ближайшее время подписать соглашение о перевалке белорусских грузов через порты РФ

26 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия намерены в ближайшее время подписать межправительственное соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через порты РФ. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам прошедших сегодня в Москве переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обсуждали вопросы транспортировки белорусских грузов, в частности нефтепродуктов через порты России, - сказал Роман Головченко. - Эта задача была поставлена Президентом в связи с известными подходами стран Балтии в отношении Беларуси и занятой ими недружественной позицией. Поэтому мы эту задачу реализуем и в ближайшее время планируем подписать соответствующее межправительственное соглашение, которое обеспечит для наших трейдеров, грузоотправителей экономические условия как минимум не хуже, чем мы имели в прибалтийских портах".

"В этом направлении ведомства сработали так, что экономический эффект будет для Беларуси позитивный", - подчеркнул руководитель белорусского правительства.-0-