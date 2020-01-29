Во время встречи

29 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Россия обсудили взаимодействие в сфере безопасности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Государственном секретариате Совета безопасности.

Андрей Равков

Данная тема рассматривалась 29 января в Минске на встрече государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Равкова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым. Они обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества и проблемы международной безопасности.

Дмитрий Мезенцев

Стороны подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в сфере безопасности.-0-

Фото Оксаны Манчук