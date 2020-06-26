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26 июня 2020, 13:36

Беларусь и Россия завершают процедуры по изменению условий кредита для БелАЭС

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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор премьер-министра Беларуси Романа Головченко с председателем правительства России Михаилом Мишустиным состоялся по инициативе белорусской стороны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Роман Головченко поблагодарил своего российского коллегу за поздравление по случаю назначения его на должность премьер-министра Беларуси. Состоялось обсуждение графика ближайших двусторонних встреч, а также планируемых мероприятий в рамках интеграционных объединений.

Главы правительств отметили положительную динамику реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе по изменению условий российского кредита на возведение БелАЭС. Все необходимые решения приняты, в настоящее время завершаются внутригосударственные процедуры.

Премьер-министры обсудили ряд актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества. Соответствующие поручения по активизации взаимодействия будут даны ведомствам двух стран.-0-

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