Беларусь и Швейцария заинтересованы в повышении уровня межгосударственных контактов

13 декабря, Женева /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Швейцария заинтересованы в повышении уровня и интенсивности межгосударственных контактов. Речь об этом шла 12 декабря в Берне во время очередного раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
Мероприятие прошло во время визита в Швейцарию заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко. Швейцарскую делегацию возглавила заместитель государственного секретаря Федерального департамента иностранных дел Кристина Марти Ланг. Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, включая состояние и перспективы дальнейшего развития политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного, научного, гуманитарного, консульского сотрудничества, взаимодействия в международных организациях, в сферах защиты прав человека и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обменялись мнениями по вопросам развития отношений с Европейским союзом и третьими странами, актуальным темам международной политики.
Была отмечена значительная активизация белорусско-швейцарского сотрудничества в последние годы, что в частности нашло выражение в повышении статуса дипломатического представительства Швейцарии в Минске до полноценного посольства, обмене визитами высокого уровня. Также стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении и расширении этой тенденции, дальнейшем повышении уровня и интенсивности межгосударственных контактов.
Олег Кравченко встретился также с ведущими экспертами Центра исследований в сфере безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха и принял участие заседании в круглого стола в Федеральном собрании (парламенте) Швейцарской Конфедерации на тему "Беларусь между Востоком и Западом", приуроченном к двухлетию со дня образования парламентской группы Швейцария - Беларусь. В своих выступлениях на мероприятиях заместитель министра иностранных дел остановился на приоритетах внешней политики Беларуси, представил инициативы главы белорусского государства по укреплению международной безопасности.-0-