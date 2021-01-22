Беларусь и Таджикистан готовятся к очередному заседанию межправкомиссии в Душанбе

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов сегодня встретился с министром сельского хозяйства Таджикистана Зиёзода Сулаймоном Ризои. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Таджикистане.

Министр является председателем таджикской части межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. "Во время встречи стороны обсудили проведение очередного заседания межправительственной комиссии в Душанбе в этом году, а также организацию ряда двусторонних мероприятий", - говорится в сообщении.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Республикой Таджикистан установлены 5 сентября 1996 года. В 1997 году открыто посольство Таджикистана в Минске, в 2011-м - посольство Беларуси в Душанбе. Беларусь и Таджикистан поддерживают активный политический диалог, конструктивно взаимодействуют на международных площадках.-0-