Беларусь и Таджикистан обсудили перспективы межпарламентского взаимодействия

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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей 3 ноября встретился с первым заместителем председателя верхней палаты парламента Республики Таджикистан, председателем исполнительного органа государственной власти Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Во встрече также принимал участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь Махмадшариф Хакдод.
"Стороны обменялись информацией о повестке дня белорусско-таджикских отношений, обсудили состояние и перспективы развития межпарламентского взаимодействия и торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.-0-