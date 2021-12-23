Беларусь и Таджикистан обсудили сотрудничество парламентов и взаимодействие в сфере торговли

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане Виктор Денисенко встретился с председателем Палаты представителей Высшего собрания Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, в том числе торгово-экономического взаимодействия в рамках белорусско-таджикской межправительственной комиссии. Собеседники высоко оценили работу группы дружбы и сотрудничества между парламентами двух стран.

В ходе беседы Виктор Денисенко также довел информацию о внутриполитической и миграционной ситуации в Беларуси.-0-