27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Туркменистан провели межмидовские консультации в онлайн-формате. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Белорусскую делегацию возглавил первый заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов, туркменскую - заместитель министра иностранных дел Бердынияз Мятиев. В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и перспективы дальнейшего развития белорусско-туркменских отношений в политической и торгово-экономической сферах, взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами в рамках международных организаций.
Кроме того, рассмотрены вопросы сотрудничества Беларуси и Туркменистана в гуманитарной сфере, состояния договорно-правовой базы, а также совместные действия в условиях осложнения эпидемиологической ситуации в мире.-0-