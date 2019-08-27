Беларусь и Турция проанализируют выполнение договоренностей на высшем уровне - посол

27 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Турция проанализируют ход выполнения достигнутых на высшем уровне договоренностей. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама.

Она подчеркнула, что данные вопросы будут в числе основных на переговорах в Минске во время визита министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу, который 27-28 августа с официальным визитом посетит Беларусь. По мнению дипломата, Беларусь и Турция сумели существенно нарастить контакты после визита в Беларусь Президента Турции Реджепа Таийпа Эрдогана в 2016 году. Логическим продолжением белорусско-турецкого диалога стал визит в апреле нынешнего года Президента Беларуси Александра Лукашенко в Анкару.

"Обмен визитами и контактами как на высшем, так и других уровнях стал регулярным и непрерывным, что позволило выработать эффективный механизм двустороннего взаимодействия", - сказала Кезбан Нилвана Дарама. По ее мнению, приезд в Минск главы турецкого внешнеполитического ведомства позволит тщательно проанализировать ход достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также определить новые направления взаимодействия. -0-