Беларусь и Ватикан подтвердили взаимную настроенность на активизацию взаимодействия

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 17 декабря встретился с апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти, который прибыл в Беларусь в качестве специального посланника Папы Римского Франциска. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Основными темами переговоров стали международная ситуация, актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, отношения Беларуси со Святым престолом.

Стороны подтвердили взаимную настроенность на активизацию белорусско-ватиканского взаимодействия в целях обеспечения дальнейшей положительной динамики двустороннего сотрудничества, а также укрепления межконфессионального диалога, мира и согласия.-0-