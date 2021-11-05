Беларусь и Ватикан подтвердили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 5 ноября встретился с апостольским нунцием, архиепископом Анте Йозичем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также развития межконфессионального диалога", - говорится в сообщении МИД.

На переговорах также подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии белорусско-ватиканского сотрудничества.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Государством Ватикан установлены 11 ноября 1992 года. Апостольский нунций Анте Йозич вручил верительные грамоты Президенту Беларуси Александру Лукашенко 3 ноября 2020 года.-0-