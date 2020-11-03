Беларусь и Ватикан продолжают работу над конкордатом - Анте Йозич

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Ватикан продолжают работу над конкордатом. Важность этого отметил журналистам отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич, который сегодня вручил верительные грамоты главе государства Александру Лукашенко.

"Эта работа над конкордатом (соглашением) началась давно, и она будет продолжаться", - подчеркнул Анте Йозич.

Он также сказал, что открыт для продолжения сотрудничества на различных уровнях между Ватиканом и Беларусью. "Моя работа и мое присутствие здесь будут способствовать прежде всего укреплению морально-духовных ценностей", - обратил внимание апостольский нунций.

Анте Йозич владеет десятью языками. Он родом из города Триль (Республика Хорватия).

Дипломатическую службу в Ватикане он начал в 1999 году. Работал в апостольских нунциатурах в Индии, России, КНР. До приезда в Беларусь возглавлял апостольскую нунциатуру в Кот-д`Ивуаре.

Анте Йозич с октября 2020 года - апостольский нунций в Беларуси.-0-