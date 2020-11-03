Лукашенко принял верительные грамоты апостольского нунция и послов шести государств

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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня верительные грамоты апостольского нунция и послов шести государств. Церемония состоялась во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.
Верительные грамоты Александру Лукашенко вручили апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич, посол Венесуэлы Франклин Рамирес Араке, посол Ирана Саид Яри, посол КНДР Зу Зен Бон, посол Сирии Мохаммад аль-Умрани, посол Турции Мустафа Озджан, посол Японии Хироки Токунага.
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